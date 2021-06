Uso de carroças puxadas por animais é proibido em Sobral; ação visa o bem-estar animal no município

A Lei nº 2.110, de 22 de junho de 2021, que disciplina a circulação de veículos de tração animal foi sancionada pelo prefeito Ivo Gomes. Com isso, fica proibida a utilização de veículos movidos a tração animal, a condução de animais com cargas ou qualquer exploração animal na sede e distritos de Sobral. A administração municipal realizará campanha informativa para esclarecer a população. A lei agora segue para regulamentação do Poder Executivo.





Para o desenvolvimento das atividades de catador de materiais recicláveis, de reciclador de papel e demais atividades congêneres, a tração animal de carroças será substituída por veículo de propulsão humana.





A lei não irá se aplicar à utilização de veículos movidos a tração animal ou instrumentos agrícolas e industriais na zona rural; às atividades em haras, corridas de cavalo (turfe), saltos com cavalos (hipismo), equoterapia e cavalgadas; ou ao uso de animais pelas forças públicas, militares ou civis, que tenham grupamentos com montaria.





O descumprimento desta lei poderá acarretar na retenção do veículo de tração e do respectivo animal. Havendo constatação de maus tratos, o responsável pelo animal sofrerá as sanções cabíveis.