VEREADOR SOLICITA CARRO FUMACÊ PARA O COMBATE A INSETOS NA CIDADE DE SOBRAL

A solicitação foi feita através de Indicação do vereador Tiago Ramos para combater o mosquito Aedes aegypti. o carro fumacê começou a circular segunda-feira (28/6).





O vereador Tiago Ramos solicitou na terça-feira (22/6), através de Indicação a circulação do carro fumacê por todos os bairros da sede, distritos e localidades de Sobral. O vereador justifica que devido ao aumento de muriçocas e outros mosquitos que podem causar doenças infecciosas como dengue, zica e chikungunya, o carro fumacê reduzará o risco de contaminação.





A Prefeitura de Sobral não dispõe do veículo e teve que solicitar à Secretaria da Saúde do Estado que já enviou o veículo e ficará à disposição do município durante 15 dias. Segundo a Secretaria de Saúde de Sobral o carro começou a circular na segunda-feira (28/6), das 16h às 20h. Os primeiros bairros pulverizados foram: Alto do Cristo, Padre Ibiapina e Domingos Olímpio.





O trajeto do carro nestes bairros foi da Avenida Senador Ermírio de Moraes até à Avenida John Sanford e da rua Glória Catunda até à rua Sancho canafístula. A Secretaria da Saúde orienta que na passagem do carro pulverizador os moradores abram as portas e janelas, cubram gaiolas e alimentos e troque a comida dos bichos de estimação.





Segundo o site Sobral em Revista a Prefeitura está abrindo processo licitatório para aquisição de um veículo ‘fumacê’ para a secretaria de Saúde, que deverá ficar sob cuidados do Centro de Zoonoses.





Por Edwalcyr Santos/Portal Paraíso