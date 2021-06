VIOLÊNCIA: CASAL FOI EXECUTADO A TIROS EM TIANGUÁ

Um homem e uma mulher foram mortos com vários disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (26), no bairro Santo Antônio, em Tianguá. O crime ocorreu por volta de 01h40 na residência do casal localizada na rua por do sol.





O homem foi identificado como Denisvaldo de Araújo Veras, 28 anos. Ele usava tornozeleira eletrônica e tinha antecedentes por roubo, receptação, furto e roubo de veículo.





A mulher identificada como Antonieta Vieira dos Santos Marques, tinha 38 anos e possuía antecedentes por homicídio, tráfico de drogas e furto.





Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que os moradores ouviram vários disparos de arma de fogo e na sequencia um homem ainda não identificado fugiu do local. Ainda não há informações da motivação do crime.





Após os trabalhos periciais, os corpos foram encaminhados ao IML de Sobral pela Perícia Forense.





Equipes da Força Tática e RAIO realizam diligências na região a fim de identificar e capturar os envolvidos no duplo homicídio. A Polícia Civil abriu inquérito e realiza as investigações sobre o caso.