Acidente envolvendo motocicleta e caminhão deixa mãe e filha feridas no interior do Ceará

Um acidente de trânsito foi registrado na CE-187, próximo ao distrito de Abílio Martins, rodovia que liga Ipu a cidade de Ipueiras (CE). O acidente envolveu uma motocicleta e um caminhão baú.





Segundo informações da Guarda Civil Municipal de Ipu o fato ocorreu por volta das 13h30 desta terça-feira (27/07) as vítimas mãe e filha moradoras da localidade de Gatos, zona rural de Ipu foram socorridas por duas ambulâncias do SAMU e levadas para o Hospital Municipal de Ipu.





O motorista do caminhão de placa de Mombaça evadiu-se do local. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido, tudo indica que a motocicleta foi colida pelo caminhão.





(A Voz de Sta. Quitéria)