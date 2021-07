Câmeras de segurança não indicam suspeito entrando no prédio de Joice

As imagens de câmeras de segurança observadas pelos agentes da Polícia Legislativa da Câmara, que investigam o caso Joice Hasselmann, ainda não encontraram qualquer imagem de estranhos entrando no prédio onde a deputada mora em um apartamento funcional, em Brasília. A informação foi revelada na manhã desta terça-feira (27) pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.





De acordo com a publicação, pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do edifício onde a deputada federal mora não foi possível constatar qualquer anormalidade. Os agentes teriam verificado imagens não apenas do domingo, dia 18, quando o fato teria ocorrido, mas também de dias posteriores





A parlamentar diz ter sofrido cinco fraturas no rosto e uma na costela, além de cortes e hematomas pelo corpo. Está previsto que um laudo sobre o assunto seja divulgado entre esta terça (27) e quarta-feira (28) pela Polícia Legislativa da Câmara. Joice prestou depoimento à polícia na terça e foi submetida a um exame de corpo de delito no IML.





De acordo com o colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles, os investigadores também buscam imagens das câmeras dos prédios do entorno do edifício funcional em que vive Joice Hasselmann. O objetivo dos agentes seria analisar também as imagens dos prédios vizinhos, para saber se há outras pessoas aproximando-se do edifício em que a parlamentar mora. (Folha da República)