Concurso Funsaúde 2021 tem inscrições abertas com 6 mil vagas e salários até R$ 23,8 mil

O concurso público da Fundação Regional de Saúde do Ceará (Funsaúde) 2021 tem inscrições abertas a partir desta segunda-feira (12) até 19 de agosto. São 6 mil vagas para cargos da área médica, assistencial e administrativa.





As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas, realizadora do certame.





Para a área médica são 1.040 vagas, com salários de R$ 23,8 mil. Na área assistencial, são ofertadas 5.581 vagas, sendo 2.832 para cargos de nível superior e 2.749 para nível médio. Já na área administrativa, o certame visa preencher 419 vagas, sendo 202 de nível superior e 217 de nível médio. (Veja todos os cargos abaixo)













VEJA O CRONOGRAMA DO CONCURSO





Inscrições: de 12 de julho a 19 de agosto

Prova objetiva: 24 de outubro

Convocação para avaliação de títulos: 6 de dezembro

Resultado final: 13 de janeiro de 2022





UNIDADES DE SAÚDE





A Funsaúde foi instituída em setembro de 2020 no Ceará, coordenada pela Secretaria da Saúde (Sesa). Ela será responsável pela gerência dos serviços assistenciais do Estado, desenvolvendo ações de serviços voltados para a saúde.





No primeiro momento, os profissionais serão alocados em unidades como o Hospital de Messejana, Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Infantil Albert Sabin e Centro Pediátrico, no Meireles, no Serviço de Regulação do Estado, no Centro de Especialidades Pediátricas e na sede da Funsaúde.





O Hospital Universitário da Uece, que está em construção, também deve receber profissionais deste concurso a partir do próximo ano, quando está prevista a inauguração da primeira fase.





A contratação deste volume considerável de profissionais ocorrerá em substituição à contratação de cooperativas médicas. “Nós queremos valorizar os profissionais e dar condições, acabando com a precarização. Queremos mostrar que os profissionais são o maior patrimônio do sistema de saúde pública”, diz o secretário da Saúde, Dr. Cabeto Martins Rodrigues.





VEJA QUAIS SÃO OS CARGOS ADMINISTRATIVOS:





-ADVOGADO 4 vagas | R$ 9 mil

-ANALISTA ADMINISTRATIVO 4 vagas | R$ 5 mil

-ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 5 vagas | R$ 5 mil

-ANALISTA ADMINISTRATIVO - ECONOMIA DA SAÚDE 3 vagas | R$ 5 mil

-ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 40 vagas | R$ 5 mil

-ANALISTA ADMINISTRATIVO - SUPRIMENTOS 4 vagas | R$ 5 mil

-ANALISTA DE PESQUISA E INFORMAÇÕES - ESTATÍSTICA 4 vagas | R$ 4,2 mil

-ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 45 vagas | R$ 5 mil

-ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI E INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA 12 vagas | R$ 9 mil

-ARQUITETO 4 vagas | R$ 9.350

-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2 vagas | R$ 2,2 mil

-AUDITOR ADMINISTRATIVO 2 vagas | 7,5 mil

-BIBLIOTECÁRIO 4 vagas | 4,2 mil

-ENGENHEIRO CIVIL 4 vagas | R$ 9.350

-ENGENHEIRO CLÍNICO 4 vagas | R$ 9.350

-ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 3 vagas | R$ 9.350

-ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 7 vagas | R$ 9.350

-ENGENHEIRO ELETRICISTA 4 vagas | R$ 9.350

-JORNALISTA 5 vagas | R$ 4,2 mil

-TÉCNICO EM CONTABILIDADE 9 vagas | R$ 2,6 mil

-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 28 vagas | R$ 2,4 mil

-TECNÓLOGO DE SUPORTE OPERACIONAL EM HARDWARE E SOFTWARE 20 vagas | R$ 3,4 mil

-TECNÓLOGO EM ENGENHARIA CLÍNICA 9 vagas | R$ 3,4 mil





VEJA QUAIS SÃO OS CARGOS ASSISTENCIAIS:





-ANALISTA DE PATOLOGIA CLÍNICA 7 vagas | R$ 7 mil

-ASSISTENTE SOCIAL 53 vagas | R$ 4,2 mil

-TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 14 vagas | R$ 2,2 mil

-CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA HOSPITALAR 14 vagas | R$ 7,5 mil

-CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA HOSPITALAR - PEDIATRIA 3 vagas | R$ 7,5 mil

-CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS 5 vagas | R$ 9 mil

-ENFERMEIRO - AUDITORIA 4 vagas | R$ 6,6 mil

-ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - HEMODINÂMICA 20 vagas | R$ 6,6 mil

-ENFERMEIRO - DERMATOLOGIA - ESTOMATERAPIA 21 vagas | R$ 6,6 mil

-ENFERMEIRO - NEFROLOGIA 15 vagas | R$ 6,6 mil

-ENFERMEIRO - OBSTETRÍCIA 20 vagas | R$ 6,6 mil

-ENFERMEIRO - ONCOLOGIA - HEMATOLOGIA 10 vagas | R$ 6,6 mil

-ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA 140 vagas | R$ 6,6 mil

-ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA - PEDIATRIA 50 vagas | R$ 6,6 mil

-ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA - NEONATAL 55 vagas | R$ 6,6 mil

-ENFERMEIRO - TRANSPLANTE 14 vagas | R$ 6,6 mil

-ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 801 vagas | R$ 6,6 mil

-ENFERMEIRO - SAÚDE DO TRABALHADOR 5 vagas | R$ 6,6 mil

-FARMACÊUTICO 80 vagas | R$ 4,5 mil

-FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA ADULTO 50 vagas | R$ 4.620

-FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 30 vagas | R$ 4.620

-FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA PEDIATRIA 35 vagas | R$ 4.620

-FISIOTERAPEUTA 158 vagas | R$ 4,2 mil

-FONOAUDIÓLOGO 48 vagas | R$ 4,2 mil

-NUTRICIONISTA 45 vagas | R$ 4,5 mil

-PERFUSIONISTA 15 vagas | R$ 6,6 mil

-PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR 55 vagas | R$ 4,5 mil

-PSICÓLOGO - ÁREA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 5 vagas | R$ 5 mil

-TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA 4 vagas | R$ 2,4 mil

-TÉCNICO DE LABORATÓRIO 20 vagas | R$ 2,4 mil

-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 2570 vagas | R$ 2,2 mil

-TÉCNICO EM FARMÁCIA 120 vagas | R$ 2,2 mil

-TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAÚDE DO TRABALHADOR 10 vagas |R$ 2.420

-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 6 vagas | R$ 2,2 mil

-TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 5 vagas | R$ 2,2 mil

-TERAPEUTA OCUPACIONAL 34 vagas | R$ 4,2 mil





VEJA AS ESPECIALIDADES PARA OS MÉDICOS:





-ANESTESIOLOGIA 34 vagas | R$ 22 mil

-ANESTESIOLOGIA 106 vagas | R$ 13,2 mil

-ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 2 vagas | R$ 28.833,33

-ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 6 vagas | R$ 14.300

-AUDITOR 1 vaga | R$ 22 mil

-AUDITOR 2 vagas | R$ 13,2 mil

-ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA - BRONCOSCOPIA 10 vagas | R$ 14,3 mil

-CARDIOLOGIA 11 vagas | R$ 22 mil

-CARDIOLOGIA - ERGOMETRIA 5 vagas | R$ 14,3 mil

-CARDIOLOGIA – ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL 1 vagas | R$ 23.833,33

-CARDIOLOGIA - ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA

-HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

-CARDIOLOGIA - PEDIATRIA 3 vagas | R$ 14,3 mil

-CIRURGIA CARDIOVASCULAR ADULTO 10 vagas | R$ 14,3 mil

-HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA PEDIATRIA 4 vagas | R$ 23.833,33

-CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO 1 vaga | R$ 23.833,33

-CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO 3 vagas | R$ 14,3 mil

-CIRURGIA DE MÃO 2 vagas | 14,3 mil

-CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 7 vagas | R$ 14,3 mil

-CIRURGIA GERAL 37 vagas | R$ 13,2 mil

-CIRURGIA ONCOLÓGICA 2 vagas | R$ 23.833,33

-CIRURGIA ONCOLÓGICA 2 vagas | R$ 14,3 mil

-CIRURGIA PEDIÁTRICA 3 vagas | R$ 23.833,33

-CIRURGIA PEDIÁTRICA 30 vagas | R$ 14,3 mil

-CIRURGIA PLÁSTICA 1 vaga | R$ 23.833,33

-CIRURGIA PLÁSTICA 4 vagas | R$ 14,3 mil

-CIRURGIA TORÁCICA 4 vagas | R$ 23.833,33

-CIRURGIA TORÁCIA 9 vagas | R$ 14,3 mil

-CIRURGIA VASCULAR 3 vagas | R$ 23.833,33

-CIRURGIA VASCULAR 19 vagas | R$ 14,3 mil

-CLÍNICA MÉDICA 11 vagas | R$ 22 mil

-CLÍNICA MÉDICA 48 vagas | R$ 13,2 mil

-COLOPROCTOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil

-COLOPROCTOLOGIA 2 vagas | R$ 13,2 mil

-DERMATOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil

-DERMATOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

-ECOCARDIOGRAFIA ADULTO 1 vaga | R$ 23.833,33

-ECOCARDIOGRAFIA ADULTO 1 vaga | R$ 14,3 mil

-ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRIA 2 vagas | R$ 14,3 mil

-ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 1 vagas | R$ 22 mil

-ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

-ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIATRIA 4 vagas | R$ 12,3 mil

-ENDOSCOPIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA 3 vagas | R$ 23.833,33

-EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA 3 vagas | R$ 22 mil

-GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 2 vagas | R$ 23.833,33

-GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | R$ 14,3 mil

-GENÉTICA MÉDICA 2 vagas | R$ 13,2 mil

-GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

-GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 15 vagas | R$ 22 mil

-GERIATRIA 1 vagas | R$ 22 mil

-GERIATRIA 4 vagas | R$ 13,2 mil

-HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 6 vagas | R$ 13,2 mil

-HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 2 vagas | R$ 22 mil

-HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIATRIA 1 vaga | 23.833,33

-HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIATRIA 4 vagas | R$ 14,3 mil

-HEPATOLOGISTA 2 vagas | R$ 14,3 mil

-INFECTOLOGIA 5 vagas | R$ 22 mil

-INFECTOLOGIA 4 vagas | R$ 13,2 mil

-INFECTOLOGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 23.833,33

-INFECTOLOGIA - PEDIATRIA 2 vagas | R$ 14,3 mil

-MASTOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil

-MASTOLOGIA 5 vagas | R$ 13,2 mil

-MEDICINA DE EMERGÊNCIA 6 vagas | R$ 22 mil

-MEDICINA DE EMERGÊNCIA 54 vagas | R$ 13,2 mil

-MEDICINA DO TRABALHO 3 vagas | R$ 22 mil

-MEDICINA DO SONO 2 vagas | R$ 14,3 mil

-MEDICINA INTENSIVA - ADULTO 6 vagas | R$ 23.833,33

-MEDICINA INTENSIVA - ADULTO 65 vagas | R$ 14,3 mil

-MEDICINA INTENSIVA - PEDIATRIA 3 vagas | R$ 23.833,33

-MEDICINA INTENSIVA - PEDIATRIA 31 vagas | R$ 14,3 mil

-MEDICINA PALIATIVA 3 vagas | R$ 23.833,33

-MEDICINA PALIATIVA 7 vagas | R$ 14,3 mil

-NEFROLOGIA 2 vagas | R$ 22 mil

-NEFROLOGIA 12 vagas | R$ 13,2 mil

-NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 2 vagas | R$ 23.833,33

-NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | 14,3 mil

-NEONATOLOGIA 7 vagas | R$ 23.833,33

-NEONATOLOGIA 36 vagas | R$ 14,3 mil

-NEUROCIRURGIA 6 vagas | R$ 23.833,23

-NEUROCIRURGIA 11 vagas | R$ 14,3 mil

-NEUROCIRURGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 23.833,33

-NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | R$ 14,3 mil

-NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 8 vagas | R$ 14,3 mil

-NEUROLOGIA 4 vagas | R$ 22 mil

-NEUROLOGIA 14 vagas | R$ 13,2 mil

-NEURORRADIOLOGIA 7 vagas | R$ 14,3 mil

-NUTROLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

-NUTROLOGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 14,3 mil

-OFTALMOLOGIA 3 vagas | R$ 23.833,33

-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 6 vagas | R$ 23.833,33

-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 27 vagas | R$ 14,3 mil

-ONCOLOGIA 3 vagas | R$ 23.833,33

-ONCOLOGIA 3 vagas | R$ 14,3 mil

-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 3 vagas | R$ 22 mil

-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 6 vagas | R$ 13,2 mil

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 23.833,33

-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PEDIATRIA 6 vagas | R$ 14,3 mil

-OTORRINOLARINGOLOGIA 9 vagas | R$ 13,2 mil

-PATOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

-PEDIATRIA 15 vagas | R$ 22 mil

-PEDIATRIA 19 vagas | R$ 13,2 mil

-PNEUMOLOGIA 5 vagas | R$ 23.833,33

-PNEUMOLOGIA 14 vagas | R$ 14.3 mil

-PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 1 vaga | R$ 23.833,23

-PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | R$ 14,3 mil

-PSIQUIATRIA 6 vagas | R$ 13,2 mil

-PSIQUIATRIA - PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 2 vagas | R$ 14,3 mil

-RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

-RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA

-REUMATOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil

-RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

-RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA

-REUMATOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

-REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA 1 vaga | R$ 23.833,33

-REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA 8 vagas | R$ 14.3 mil

-UROLOGIA 5 vagas | R$ 23.833,33

-UROLOGIA 8 vagas | R$ 14,3 mil





