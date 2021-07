CRUELDADE: Mãe e padrasto são presos por espancar e matar filha de 4 anos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu mãe e padrasto pela morte de uma menina de 4 anos, nesta sexta-feira (16), em Petrópolis, na Região Serrana do estado. Juliana Mirandella, de 29 anos, e Lucas Guimarães, de 27, respondem por tortura e homicídio qualificado.





O casal foi denunciado após dar entrada com a pequena Angelina Mirandella, na noite desta quinta-feira (15), em um hospital local.





– Testemunham revelaram que o padrasto começou a agredir a menina apenas porque ela não queria comer. Mas que os espancamentos eram sistemáticos e a mãe sabia, mas não fazia nada. Por isso, prendemos os dois – afirmou o delegado João Valentim.





O Instituto Médico Legal emitiu laudo atestando que a criança morreu em decorrência de um traumatismo craniano. Ela apresentava sinais de espancamentos recentes e antigas agressões.





Parentes contaram que os abusos ocorriam há meses. Em janeiro, por exemplo, Angelina teve as mãos e as costas queimadas pelo padrasto com água fervendo.





– Estamos reunindo ainda imagens de câmaras da região para anexar ao inquérito, mas temos provas suficientes, como laudo, depoimentos, inclusive de parentes, e fotos para prender os acusados – explicou Valentim. (Pleno News)