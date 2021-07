Curso de Medicina UNINTA campus Itapipoca oferta 2 vagas para transferidos

O Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia o Processo Seletivo 2021.2 de Transferidos para Medicina, campus Itapipoca. São ofertadas 2 vagas para ingresso no 2° semestre do curso. As inscrições devem ser realizadas no site uninta.edu.br/medicina até o dia 01 de agosto. Atendendo às medidas de biossegurança devido a pandemia, o processo seletivo será 100% online, com realização da prova no dia 09 de agosto.