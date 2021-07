Eduardo Leite se assume na TV: "Sou um governador gay"

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), abriu o jogo sobre sua sexualidade no programa Conversa com Bial, que vai ao ar nesta madrugada, na TV Globo. Possível candidato à Presidência da República em 2022, Leite encerrou os rumores sobre sua orientação sexual e afirmou que “não tem nada a esconder”.





– Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer pra ti no programa, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política, e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser – iniciou o discurso.





Em seguida, ele assumiu ser homossexual e se comparou ao ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.





– Eu sou gay. E sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso – disse com tranquilidade.





Ainda segundo Leite, sua declaração surge ao mesmo tempo em que ele ganha mais projeção nacional. Para ele, esclarecer os rumores é também uma forma de evitar ataques .





– Agora, com a minha participação nessa política nacional, nesse debate nacional, começa a despertar talvez maiores ataques por conta de adversários, alguns vêm com piadas, ilações, como se eu tivesse algo a esconder. Pois bem, que fique claro, não tenho nada a esconder. Tenho orgulho dessa integridade de poder aqui dizer também sobre a minha orientação sexual, quem eu sou, embora devêssemos viver num país em que isso fosse uma não-questão, mas, se é, está aqui claro – disse ele a Pedro Bial. (Pleno News)