Em cenas chocantes, traficante arranca cabeça do rival ao som de sertanejo

Voltou a circular nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (21) as cenas chocantes do assassinato de um jovem, que aparentava ter menos de 30 anos de idade. Ele teria executado um membro de uma facção criminosa rival, e por conta disso, foi morto da maneira mais fria e cruel possível.





O nome da vítima não foi revelado.





O vídeo foi filmado pelos próprios executores, dentro de uma residência, em que segundo informações, morava a vítima e mais dois homens que não estavam no momento em que o crime ocorreu.





Ao fundo ainda é possível ouvir um famoso hit sertanejo. “Você gosta de matar irmão do PCC é?” diz um membro do grupo que filmou a cena. As informações são do Portal CM7.