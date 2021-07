Em menos de 24 horas, adolescentes são apreendidos após elucidação de homicídio em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) esclareceu um homicídio e apreendeu dois adolescentes apontados como suspeitos do ato infracional. A dupla foi capturada na tarde dessa quarta-feira (21), nos bairros Sumaré e Padre Palhano, em Sobral.





A dupla é investigada por participação em um homicídio, na noite da última terça-feira (20), no bairro Dom José II. A vítima, um homem de 20 anos, estava na companhia da mãe, em uma lanchonete, quando foi abordada pelos suspeitos, que chegaram ao local atirando. Após o crime, os homens fugiram em bicicletas.





O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral passou a realizar o trabalho investigativo logo após o fato, chegando aos nomes dos dois suspeitos, que já possuem um histórico de violência, de acordo com as apurações. A dupla foi autuada em flagrante em um ato infracional análogo ao crime de homicídio. As investigações apontam que a morte está relacionada com a disputa territorial entre grupos criminosos. Via Sobral Online