EM SOBRAL: Obra de avenida com oito meses de atraso incomoda moradores

As obras que iniciaram dia 13 de julho de 2020, com previsão de entrega de 120 dias, deveriam ter sido concluídas em novembro. Dia 13 de julho de 2021 fará um ano que as obras iniciaram e ainda não foram finalizadas.





As obras da avenida que receberá o nome de Av. do Servidor Público que ligará os bairros Cohab II e Belchior, com oito meses de atraso, deveriam ter sido concluídas em novembro de 2020. Os trabalhos tiveram início dia 13 de julho de 2020, com o prazo de entrega de 120 dias. Em maio deste ano a Prefeitura de Sobral publicou em seu site que as obras estariam 80% concluídas.

A obra da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) é uma parceria da Prefeitura e o Governo do Estado do Ceará com investimento de 3,6 milhões de reais. A avenida terá 1.000 metros de pista dupla com ciclofaixa e iluminação em led. A Prefeitura assegura que a obra beneficiará diretamente os dois bairros com maior liberdade de locomoção, além de evitar alagamentos na área.





Os moradores do Corte Oito, bairro onde está sendo construída a avenida, reconhecem o benefício que trará a obra, mas reclamam da demora, devido ao transtorno. O Sr. Pedro Herlano, aposentado, proprietário de um haras às margens da nova avenida disse que “a avenida vai melhorar muito a vida de quem mora no local, mas infelizmente ainda não foi concluída. Uma obra que era para ter sido concluída em quatro meses e já vamos completar um ano de obra e talvez será concluída nas eleições. Para mim é um desrespeito à população. Isso para nós é triste porque a cada dia que passa está piorando, mas a culpa é da população de saber fazer a sua escolha certa na hora de votar”, disse.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso