Festa com aglomeração é registrada em Itapipoca após anúncio de variante Delta

Uma festa em uma churrascaria localizada na área interna do Parque de Exposições Hidelberto Barroso, no município de Itapipoca, interior do Ceará, gerou aglomeração na noite desta sexta-feira (30). No local, foram registradas centenas de pessoas sem máscara e fazendo uso de bebidas alcoólicas. O evento ainda contou com a apresentação de uma banda, ao vivo.





A festa aconteceu apenas um dia após a Secretaria estadual da Saúde (Sesa) anunciar que um morador da cidade está infectado com a variante Delta da Covid-19. Ele é um dos quatro casos de pessoas diagnosticadas com a variante Delta no Ceará.





A Prefeitura de Itapipoca, por meio da Secretaria de Saúde, publicou uma nota, nas redes sociais, neste sábado (31) em que repudia veementemente o evento ocorrido na Churrascaria Cipozão. “O ocorrido coincide com o período em que o município de Itapipoca toma conhecimento da chegada da variante Delta em seu território”, diz um trecho da nota.





“Reafirmamos que trata-se de um evento privado realizado por um estabelecimento que possui concessão pública para funcionamento no Parque de Exposições. Contudo, os critérios definidos de distanciamento e capacidade de público foram sumariamente desrespeitados, potencializando os riscos sanitários neste período de Pandemia”, continua.





A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foi acionada e o evento foi encerrado. A gestão do município ainda afirmou que está “tomando todas as medidas jurídicas e institucionais cabíveis para a devida responsabilização dos organizadores do evento”.





Leia a nota na íntegra:





Comunicamos ainda que tão logo soubemos do ocorrido, acionamos os órgãos competentes para a suspensão do evento, através da Polícia Militar, a quem agrademos a colaboração. A Prefeitura de Itapipoca reafirma que já está tomando todas as medidas jurídicas e institucionais cabíveis para a devida responsabilização dos organizadores do evento."





Fonte: CN7