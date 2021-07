Filho entra em casa, mata o pai a facadas e deixa a mãe gravemente ferida no bairro da Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus

Um homem identificado como “Janderson” esfaqueou o pai e a mãe por volta das 21hs desta quarta-feira, 30.





O pai identificado como Paulo Cramer Soares, 68, morreu logo após dar entrada no pronto-socorro com fadadas no peito. A mãe seguia com vida até às 21h30.





O casal foi esfaqueado em casa na Rua Gurupi, bairro da Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.





Outras informações dão conta que o homem que matou o pai e feriu a mãe se trancou em casa após a perversidade.





A polícia iniciou uma negociação para a rendição do filho.





Alguns vizinhos informaram que ele tinha problemas mentais. Outros disseram para os policiais militares que ele também é usuário de drogas.





A polícia continua apurando os fatos no local do crime.





O pai do drogado também foi levados ainda com vida para a unidade hospitalar mas não resistiu aos ferimentos de faca desferidos pelo filho.





Segundo informações, Janderson também tinha constantes crises de esquisofrenia e queria que os pais dessem dinheiro para ele e ficou violento quando seu pedido foi negado.





O corpo de Paulo Cramer foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a mãe continuava internada em estado grave.





(Portal do Zacarias)