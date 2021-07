Filhos pedem interdição de Cid Moreira e prisão da madrasta

Nesta terça-feira (20), os filhos do apresentador Cid Moreira, Roger Moreira, de 45 anos, e Rodrigo Radenzev Simões Moreira, de 52, revelaram ter entrado com uma ação judicial para interditar o pai. Segundo eles, Moreira é maltratado e mantido refém pela atual companheira, a jornalista Fátima Sampaio, de 53 anos.





– A única coisa que posso te falar agora é que a verdade vai aparecer muito em breve. Ele é uma vítima. Se não fosse ela impedindo, nós filhos estaríamos convivendo junto com ele. Amamos ele e não podemos nos aproximar porque ela não deixa – disse Roger à revista Quem.





Ele e Rodrigo pedem bloqueios de bens e revisão das contas bancárias, e querem a prisão da atual mulher do ex-âncora do Jornal Nacional. Eles acusam a jornalista de dilapidar o patrimônio transferindo os bens do jornalista para o seu nome.





– Os dois filhos do Cid Moreira me procuraram porque estão preocupados com o pai. O pai está passando por um momento muito difícil. Ele tem 93 anos e a impressão que dá é que ele está sendo usado. Estão tirando todo o patrimônio e eu vou buscar o Ministério Público, a Justiça, a Policia, o Juizado da Família e principalmente a Delegacia do Idoso para que supram essa situação difícil que o pai está passando. Estou bloqueando todos os bens e estou pedindo é Justiça – disse o advogado Ângelo Carbone à colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia.





A ação de interdição com tutela de urgência foi registrada na Vara de Família e Registro Civil da Comarca de Petrópolis (RJ).





(Pleno News)