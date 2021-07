Força Nacional apreende 1,4 tonelada de drogas no Amazonas

A Força Nacional de Segurança Pública apreendeu cerca de 1,4 tonelada de drogas e prendeu mais de 180 pessoas em 30 dias de atuação no estado do Amazonas. Vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Força Nacional foi acionada para combater a onda de violência ocorrida no início de junho no estado. As informações são da Agência Brasil.





De acordo com balanço divulgado pela pasta da Justiça, além das prisões, que incluíram foragidos da Justiça, e apreensões de drogas, foram cumpridos 72 mandados de prisão preventiva. Foram ainda a abordadas cerca de 20 mil pessoas e 10 mil veículos, entre carros, motocicletas e ônibus.





O ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que o resultado da operação foi positivo e destacou a atuação da Força Nacional em um trabalho integrado entre com as demais forças de segurança.





Composta por policiais militares, civis, bombeiros militares e peritos dos estados e do Distrito Federal, a Força Nacional de Segurança Pública atua na preservação da ordem pública, na segurança das pessoas e do patrimônio e também em calamidades.





Além do governo federal, a operação contou com o apoio logístico do governo amazonense. (Pleno News)