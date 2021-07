Golpe do “nudes” leva trabalhador ao desespero e ele tira a própria vida no Nordeste

O montador de móveis Jailson Simões Dias, de 33 anos, foi encontrado sem vida na tarde da última terça-feira, dia 20, nas proximidades da comunidade rural Conceição de Cima, no Distrito de Santa Gertrudes, Município de Patos-PB.





Jailson morava no Distrito de Santa Gertrudes, era casado e bastante querido na localidade. Os familiares haviam colocado avisos diante do desaparecimento dele, que aconteceu na segunda-feira, dia 19. Ele estava muito contrariado e com aspecto de desespero.





O trabalhador era pai de duas crianças ainda pequenas, uma de sete e outra de dois anos. De acordo com relatos de familiares, Jailson quebrou o celular e atentou contra a própria vida tomando veneno. Após o ato desesperador, ele saiu a pé com destino ignorado e foi encontrado em um matagal sem vida na zona rural.





Jailson Simões estava sendo vítima de extorsão após ter fotos íntimas recebidas por WhatsApp. O golpe do “nudes” já foi divulgado várias vezes, mas muitos ainda caem sem saber que estão entrando num esquema de extorsão e abalo emocional com o intuito de receber dinheiro das vítimas.





O trabalhador recebeu fotos de um perfil falso se passando por adolecente. A garota manda fotos íntimas, envolve a vítima, geralmente homens, e começam uma relação de conversas e troca de imagens. Pouco depois, um comparsa, se passando por pai ou advogado da família da adolescente de fachada, diz que pegou o celular da garota e que o caso vai ser publicado caso a vítima não colabore para esclarecer tudo.





Após envolver a vítima com chantagens, os golpistas pedem dinheiro para não levar o fato adiante. No caso de Jailson, ele se desesperou temendo escândalo com a família, os amigos e atentou contra a vida em decorrência de não saber lidar com a pressão. (Fala Piauí)