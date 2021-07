Imperdível! Hoje é "Quinta do Camarão" e a partir das 18h00 tem muito forró e alegria no restaurante "TÁ NA ROÇA" com o sanfoneiro Thiago Frota.





O restaurante fica localizado na Eduardo de Almeida Sanford, 182, Bairro Domingos Olímpio.





Contato: (88) 99901.1128.