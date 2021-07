IMAGENS FORTES! Mulher vingativa decepa o pênis do marido após descobrir que ele a traiu várias vezes

Um homem que até bem pouco tempo era considerado o garanhão, o pegador, o símbolo sexual das mulheres do pedaço, agora já não "presta mais pra nada".





Quem garante que o "gostosão" “não dá mais no couro” é sua própria mulher, identificada como “Juliana”, que descobriu as traições conjugais e usou uma faca bem amolada para cortar fora o pênis do marido.

A esposa já sabia que era uma tremenda “chifruda”, mas sua capacidade de perdoar atingiu o limite máximo quando ela flagrou o maridão em pleno colóquio amoroso com a tia dela.





Desde o começo da manhã um vídeo sobre o caso está “bombando” na internet. A gravação mostra o marido “capado”, em cima de uma cama, encoberto por um lençol.





O vídeo foi gravado pela própria Juliana, que ainda diz que o marido não está sentindo nem a metade da dor que ela sentiu ao descobrir que ele a traiu com sua tia e com dezenas de outras mulheres.





O homem aparece no vídeo sentado na cama, não diz uma única palavra e apenas olha para a mulher que o tornou inútil no sexo para sempre.





(Portal do Zacarias)