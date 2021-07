Inscrições abertas no concurso público da Aeronáutica em 17 estados, incluindo o Amazonas

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu as inscrições do seu concurso público da Aeronáutica. Nessa edição de 2021 o órgão conta com 289 vagas disponíveis para candidatos com ensino superior completo, com salário inicial de R$ 7.315





As vagas estão distribuídas em 17 estados brasileiros, são eles:





Amazonas;

Bahia;

Ceará;

Goiás;

Maranhão;

Minas Gerais;

Mato Grosso do Sul;

Pará;

Pernambuco;

Paraná;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Norte;

Rio Grande do Sul;

Roraima;

Rondônia;

Santa Catarina;

São Paulo.





Os interessados devem realizar sua inscrição até 10 de julho de 2021. Para isso é necessário preencher um formulário no site de Convocaçãotemporária . Não há taxa de inscrição.









Quem pode participar?









Poderão participar da seleção qualquer pessoa que seja morada de algum dos estados citados acima e com graduação completa em algum dos cursos abaixo:





Administração;

Engenharia;

Análise de sistemas;

Arquitetura;

Arquivologia;

Biblioteconomia;

Biologia;

Teologia;

Ciências Contábeis;

Economia;

Educação física;

Enfermagem;

Estatística;

Fisioterapia;

Fonoaudiologia;

História;

Jornalismo;

Museologia;

Nutrição;

Pedagogia;

Psicologia;

Publicidade e Propaganda;

Relações Pública;

Direito;

Serviço Social;

Terapia Ocupacional;

Zootecnia;

Farmácia;

Medicina;

Medicina Veterinária;

Odontologia;





Magistério (artes plásticas, biologia, educação física, física, direito, educação religiosa, geografia, história, língua inglesa, filosofia, matemática, sistemas de informação, sociologia, química, relações internacionais, língua portuguesa, língua espanhola, administração, administração pública e estatística).





Também há vagas para o cargo de segurança e defesa. Para essa função é necessário que os candidatos tenham feito Curso de Formação de Oficiais da Reserva (CFOR) ministrado pelo Exército (nas armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações).





Fonte: UOL