INTERNAUTA ENVIA NOTA DE AGRADECIMENTO

"Venho aqui expressar todo a minha gratidão a Técnica de Enfermagem que trabalha no posto de saúde do bairro Padre Pallhano. Ela se chama Dinha, uma profissional excelente, faz um trabalho muito bom na comunidade, trata super bem as pessoas e acolhe o paciente super bem. Sou muito grata a Tec. de Enfermagem Dinha. Cuidou da minha mãe e de muitos outros: idosos, jovens e adultos a sararem suas feridas do corpo e da alma com suas explicações, juntamente com suas agentes de saúde.