Jovem de Santa Quitéria morre em acidente de moto na Cruzeta

Um grave acidente de moto deixou uma vítima fatal e uma outra ferida no final da noite desta quinta-feira (23), no trevo da Cruzeta (entre Tamboril e Catunda).





Um casal de Santa Quitéria, que estava em uma moto de cor vermelha, vinha da cidade de Nova Russas, quando segundo informações, o condutor acabou ultrapassando direto no trevo e chocou-se contra o meio-fio da rodovia. Tamanho o impacto, John Kennedy Martins, residente no bairro Pedra da Saudade e mecânico de uma oficina de bicicletas, morreu na hora e o seu capacete ficou completamente destruído.

Junto com ele, estava a sua namorada Maria Edinete Ribeiro, que foi socorrida por uma equipe do Samu para o Hospital Geral de Catunda, com algumas escoriações e foi transferida para Santa Quitéria.





O corpo de John Kennedy foi removido durante a madrugada para o núcleo da Perícia Forense em Canindé. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual.





(A Voz de Sta. Quitéria)