Mulher de Wesley Safadão se envolve em escândalo, fura fila e vira alvo da polícia

A vacinação contra a Covid-19 do cantor Wesley Safadão e da esposa, Thyane Dantas, realizada nesta quinta-feira, 8, foi questionada por internautas nas redes sociais. Isso porque a digital influencer, de 30 anos, teria recebido o imunizante de forma antecipada, pois a faixa etária da esposa do artista ainda não foi contemplada na lista de agendados para a imunização, em Fortaleza. A Capital segue aplicando a primeira dose da vacina na população em geral de até 32 anos, pessoas nascidas em 1989, além dos grupos prioritários. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) instaurou processo para averiguar o caso.





Outro questionamento apontado nas redes sociais, além da faixa etária, foi que o nome de Thyane Dantas não constava na lista de agendados para receber a vacina nesta quinta-feira. Para esta quinta, 8, a Prefeitura de Fortaleza convocou para receber o imunizante a população em geral, de até 32 anos, gestantes e puérperas e demais pessoas dos grupos prioritários para receberem a segunda dose do imunizante. A digital influencer não constava em nenhuma das listas de vacinação contra a Covid-19, publicadas no portal Coronavírus, da Prefeitura de Fortaleza.





A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou ao O POVO, em nota, que instaurou processo administrativo para averiguar a aplicação da vacina contra a esposa do cantor Wesley Safadão nesta quinta-feira, 8. A pasta ressaltou que segue o Plano de Vacinação Nacional e as normas técnicas pactuadas na Comissão Intergestora Bipartide (CIB).





Os internautas também questionaram a vacinação do cantor Wesley Safadão. O artista de 32 anos compartilhou nas suas redes sociais o momento que recebeu a vacina contra a Covid-19 junto à esposa. Dentre os apontamentos da web, estão a de que o cantor foi convocado para receber o imunizante no Centro de Eventos. No entanto, a aplicação ocorreu em um dos shoppings escalados para vacinação na Capital, um dos pontos que estavam estavam aplicando a vacina da Janssen, que tem apenas uma dose.





O POVO procurou a SMS para esclarecer sobre a mudança no local de aplicação, mas a pasta não se manifestou. A assessoria do cantor também foi procurada, mas não retornou até o momento.









Confira nota da SMS na íntegra:





"A Secretaria Municipal de Fortaleza (SMS) instaurou processo administrativo para averiguar a aplicação da vacina contra a Covid-19 em Thyane Dantas nesta quarta-feira (08/07).





A SMS segue o Plano de Vacinação Nacional e as normas técnicas pactuadas na Comissão Intergestora Bipartide (CIB).





O número de fortalezenses que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 chegou a 1.252.848 até quarta-feira (07/07). Os beneficiados com o reforço garantido pela segunda dose foram 393.929."





Mirla Nobre

Fonte: O Povo