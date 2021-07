Noiva exige que convidados não falem com ela no casamento

Uma noiva polemizou ao enviar um e-mail para seus convidados com 15 regras no mínimo excêntricas para a cerimônia de casamento. Entre as instruções, estão a de que os convidados não dirigissem a palavra a ela, e lhe comprassem presentes de ao menos 75 dólares (o equivalente a R$ 382), caso contrário não entrariam na festa.





Na lista de exigências, assinada pela organizadora do evento e revelada pelo tabloide britânico The Sun, também estava instruções como a de que mulheres não usassem muita maquiagem para não roubarem a atenção da noiva, e que, nos cabelos, não houvesse “nada além de um bob ou um rabo de cavalo básico”.





As restrições não param por aí: os convidados da celebração também não poderiam usar as redes sociais até receberem autorização para tal.





Confira a lista completa:





1. Por favor, chegue com 15-30 minutos de antecedência.

2. Por favor, não use branco, creme, ou marfim.

3. Por favor, não use nada além de um bob básico ou um rabo de cavalo.

4. Por favor, não tenha o rosto cheio de maquiagem.

5. Não grave durante a cerimônia.

6. Não use o Facebook até receber instruções para isso.

7. Use a hashtag #**** quando postar todas as fotos.

8. NÃO FALE COM A NOIVA DE FORMA ALGUMA.

9. Todos vão brindar com Rémy. Sem exceções.

10. Por último, devem vir com um presente de 75 dólares ou mais ou você não poderá entrar.





