PADRASTO É PRESO SUSPEITO DE ESTUPRAR ENTEADA DE 13 ANOS EM CROATÁ

Policiais do Destacamento de Croatá, na Serra da Ibiapaba realizaram a prisão de um homem de 35 anos, suspeito de estupro contra a enteada de apenas 13 anos. O caso aconteceu na tarde da sexta-feira (9/7).





De acordo com informações da PM, a vítima teria relatado os abusos à mãe através de um bilhete, no qual também teria afirmado que recebia ameaças para não contar o que estava ocorrendo. Ao tomar conhecimento do caso, o Conselho Tutelar acionou os militares.





O suspeito que já tem antecedente por crime de ameaça, foi detido e encaminhado à Delegacia de Guaraciaba do Norte, onde foi autuado por crime de estupro de vulnerável.





(Ibiapaba 24 horas)