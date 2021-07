Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra dupla suspeita de homicídio em Sobral

Uma ação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), na manhã dessa quarta-feira (30), no município de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado, resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva em desfavor de dois homens. Os alvos da ordem judicial são suspeitos de um homicídio qualificado e de uma tentativa de homicídio, ocorridos em outubro de 2020, que vitimaram um homem de 21 anos e lesionou uma mulher de 20 anos, no mesmo município.





A Polícia Civil deu início à operação, na tarde de terça-feira (29), com o objetivo de cumprir os mandados de prisão contra suspeitos de um homicídio e de uma tentativa de homicídio, no município de Sobral. Durante a ofensiva, que seguiu até ontem, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva em desfavor de Marlon Sales Nascimento (33), sem antecedentes criminais, e Gilvan de Souza Guimarães (28), conhecido por “Paulista”, com antecedentes por homicídio doloso, tentativa de homicídio e tentativa de roubo.





A dupla foi presa por um homicídio qualificado e por uma tentativa de homicídio, que ocorreram em outubro de 2020, no bairro Cohab ll, no município de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Na ocasião, um casal estava na porta da residência quando foram surpreendidos por quatro suspeitos num veículo, que efetuaram disparos de arma de fogo. O homem de 21 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a sua namorada, de 20 anos, foi atingida, mas sobreviveu. Ainda não se sabe a motivação do crime.





Marlon, que não reagiu à ofensiva policial, foi capturado nessa quarta-feira, dentro de um estabelecimento comercial no município de Sobral. Gilvan já estava preso por outro homicídio, quando o seu mandado de prisão foi cumprido. Marlon foi conduzido para o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra o suspeito. A PC-CE segue investigando o caso, visando capturar os outros dois suspeitos.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser repassadas pelo no número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias também podem ser direcionadas para o ‪‪(88) 3677-4711, o telefone da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil / CE)

Foto ilustrativa