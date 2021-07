POLÍCIA CIVIL DE SANTANA DO ACARAÚ EM AÇÃO!

A Polícia Civil prendeu dois acusados de homicídio e de integrarem uma facção criminosa em Santana do Acaraú.





A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira, 14/07, uma Operação e prendeu dois homens, um de 22 anos e outro de 18 anos, suspeitos de serem os autores do homicídio que vitimou Francisco Enernando de Souza, morto no dia 02 de maio de 2021, nas dependências do Hospital Municipal Dr José Arcanjo Neto, na cidade de Santana do Acaraú/Ce.





Na operação os policiais civis de Santana do Acaraú/CE deram cumprimento a dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú.





As Prisões ocorreram a partir de investigações e informações levantadas pela Polícia Civil.