Polícia Civil prende em Santana do Acaraú suspeito de ser o autor de vários homicídios

A Polícia Civil, visando dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú, prendeu na manhã desta terça-feira, 13/07/2021, no Bairro Pedregal, um homem, de 20 anos, integrante de uma facção criminosa e suspeito de ser o autor de vários homicídios praticados nos meses de março, maio e junho de 2021, na cidade de Santana do Acaraú/CE, dentre eles o de um cabeleireiro.





O homem já se encontra na Penitenciária Regional Industrial de Sobral (PIRS), à disposição do Poder Judiciário.





A prisão só foi possível, após um excelente trabalho de investigação realizado por Policiais Civil da Delegacia Municipal de Santana do Acaraú.