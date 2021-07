PÓS-GRADUAÇÃO UNINTA: INDIQUE TRÊS AMIGOS E GANHE ATÉ 5 CURSOS DE CAPACITAÇÃO

A Pós-Graduação presencial do Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia uma condição especial para novas matrículas durante o mês de agosto. Na promoção, o estudante ganhará 5 cursos de capacitação ao indicar 3 pessoas que efetivarem matrícula em um dos cursos de especialização. O indicado também ganha um curso ao se matricular.









Como funciona





Nessa condição especial, o interessado deverá indicar 3 pessoas. Uma vez que os indicados se matriculem, o estudante que realizou a indicação receberá 5 cursos de capacitação, com carga horária de 30h cada. Já os indicados ganharão, cada um, 1 curso de capacitação. A promoção vale durante todo o mês de agosto.





Para participar, o aluno deve informar, no ato da matrícula, o nome da pessoa que o indicou. É importante ressaltar que, para que o indicante receba os 5 cursos, as matrículas de todas as 3 pessoas indicadas por ele devem ser confirmadas.





As matrículas podem ser feitas na página de Pós-Graduação do UNINTA ou pelo telefone (88) 9.9960-0124. Conheça os cursos disponíveis: pos.uninta.edu.br