PRF flagra caminhão-tanque com 28 toneladas de óleo sem documentação em Chorozinho/CE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste sábado (03), na BR 116 em Chorozinho (CE), distante 70km da capital, a quantia de 28 toneladas de óleo queimado.





A carga estava sendo transportada em um caminhão-tanque e de acordo com a nota fiscal custava R$ 108 mil, tinha como origem o estado da Bahia, destinado ao estado do Tocantins, porém trafegava em rota diversa no sentido Fortaleza (CE), sem ter justificado o trânsito dentro do estado do Ceará.





Diante dos fatos o condutor junto com a combinação de veículos e a carga foram encaminhados para Secretaria da Fazenda do Ceará de Itaitinga (CE) para os procedimentos cabíveis.