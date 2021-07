PRF PRESTA AUXÍLIO A CAMINHÃO DE CALCÁRIO QUE CAIU EM RIBANCEIRA NA ENTRADA DE SOBRAL (CE)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestou auxílio juntamente com equipe do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará há veículo que saiu de pista por ter apresentado pane elétrica. O fato ocorreu próximo ao meio dia deste domingo (04) em Sobral (CE).

Por volta das 11h30 de hoje (04), no km 228 da BR 222 em Sobral (CE), um caminhão do tipo bitrem, carregado de calcário destinado a fábrica de cimento Votorantim, saiu de pista e por perícia do motorista evitou choque com poste de rede elétrica. O caminhão caiu em ribanceira após tentativa de frenagem que deixou rastro na rodovia.





O motorista saiu ileso do acidente, mais devido à possibilidade de encarceramento equipe especializada do Corpo de Bombeiros esteve no local. A equipe PRF, após sinalizar o local e após colher primeiras informações do fato, realizou teste de alcoolemia no condutor e orientou o mesmo a registra e-DAT, no sítio da PRF.





O eDAT é um registro feito via internet pelos próprios usuários envolvidos direta ou indiretamente na ocorrência de acidentes de trânsito em rodovia federal que não se enquadre como acidente relevante.





(PRF)