SSPDS deflagra operação contra ameaça de facções a moradores de conjunto habitacional

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) realiza nesta sexta-feira (23) mais uma edição da Operação Domus, no Conjunto Habitacional Alameda das Palmeiras, no bairro Ancuri, em Fortaleza. Essa é a terceira fase da ação, sendo a segunda no Alameda das Palmeira.





Além do emprego das Forças de Segurança estaduais, também atuam órgãos municipais, visando o combate ao crime e outras irregularidades nos imóveis do local. Os trabalhos têm o apoio ainda de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS.





A Operação Domus, que é uma ofensiva permanente coordenada pela SSPDS, com o objetivo de evitar ameaças contra moradores de conjuntos habitacionais, também ocorreu, na última quarta-feira (21), no Cidade Jardim I, no bairro Conjunto José Walter, na Capital. Na ocasião, oito pessoas foram presas. No dia 15 de julho, a ofensiva aconteceu pela primeira vez, no conjunto Alameda das Palmeiras, quando 14 pessoas foram presas.





Domus





Domus é um termo em latim que significa domicílio. Com isso, a Operação Domus, deflagrada pela SSPDS, busca manter a sensação de acolhimento e bem-estar em conjuntos habitacionais. (CN7)