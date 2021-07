Suspeito de matar policial militar em Cascavel morre em confronto com a PM; dois são presos

Um suspeito de matar o policial militar Thiago Araújo do Nascimento, de 26 anos, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta terça-feira (13), foi morto em um confronto com a Polícia Militar no mesmo dia do crime que vitimou o agente. Dois suspeitos foram presos na ofensiva.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, as capturas aconteceram aproximadamente cinco horas depois que o soldado foi a óbito.





A instituição informou ainda que foram apreendidas duas armas de fogo, entre elas, a pistola do servidor público que foi assassinado.





O órgão não mencionou os nomes, as idades e se os suspeitos já tinham antecedentes criminais. No entanto, outros detalhes serão repassados durante uma coletiva de imprensa realizada, nesta quarta-feira (14), na sede da Segurança Pública.





ENTENDA O CASO





Thiago Araújo foi morto a tiros durante assalto em um transporte coletivo. Ele foi baleado ao ser reconhecido pelos criminosos.





Ele estaria saindo de Aracati com destino a Beberibe, onde estava lotado no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

