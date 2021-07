TRAGÉDIA: Motociclista morre após grave acidente em Sobral; Veja o vídeo

Um homem, até o momento identificado apenas como Paulo Lourenço, morador do bairro Sinhá Sabóia, morreu após um grave acidente registrado durante o início da tarde desta quinta-feira (8), em Sobral.





O acidente aconteceu na Avenida Monsenhor Aloísio Pinto, próximo ao Fórum. De acordo com a Guarda Municipal de Sobral, a vítima estava em uma motocicleta e colidiu com uma árvore após perder o controle do veículo.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito no local. A Perícia Forense foi acionada e o corpo do homem foi transladado para a unidade da Pefoce de Sobral.





