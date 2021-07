Três pessoas foram atingidas por disparos em Hidrolândia

Nesta sexta-feira, por volta das 22h45, policiais militares de Hidrolândia receberam uma denúncia de que haveriam algumas pessoas em um veículo de cor escura efetuando disparos de arma de fogo pelas ruas do município. Segundo as informações repassadas aos policiais, o veículo estaria fazendo disparos em um campo de futebol por trás da quadra de esportes do bairro de nova Hidrolândia.





Segundo os policiais, ao chegarem no local avistaram um veículo de cor escura com as luzes apagadas, indo em direção a viatura. Os policiais ouviram um estampido como se fosse um disparo de arma de fogo. Neste momento o veículo avançou em direção aos policiais que já estavam desembarcados, os PMs dispararam em direção aos pneus do carro que ia em sua direção.





O carro se evadiu do local, sendo alcançado já quase no centro da cidade. Segundo os PMs que estavam no local, ao abordarem o veículo foram informados que teriam três pessoas baleadas dentro do carro. As três pessoas foram levadas ao hospital de Hidrolândia, entre elas uma criança de 10 anos que sofreu traumatismo no maxilar. Segundo informações extraoficiais, duas das vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Após o ocorrido uma busca foi realizada no veículo onde as vítimas estavam, onde foi encontrado uma bomba possivelmente “rasga-lata” e uma caixa de fósforo.





Matéria em atualização / mais informações a qualquer momento.





(A Voz de Sta. Quitéria)