Truque para cozinhar feijão em apenas 15 minutos e economizar gás

O processo tradicional de deixar o feijão bem macio e saboroso acaba por fazer com que gastemos muito gás e, com isso, dinheiro.





O feijão é um grão rico em ferro e outros nutrientes.





Por isso, é importante não deixar de consumi-lo.





Mas, se o seu problema é falta de tempo ou o gasto do gás, fique por aqui, pois temos a solução.





Veja como cozinhar feijão em 15 minutos, saboreando e contando com todos os nutrientes desse alimento e economizando tempo e dinheiro.





Aprenda o truque!





Como cozinhar feijão em apenas 15 minutos!





Vamos ensinar o truque, aplicando-o ao preparo do feijão.





Ingredientes:





* ½ kg de feijão

* 1 cebola pequena

* 3 fatias de limão

* Sal a gosto

* Água





Passo a passo:





Coloque o feijão em um recipiente e cubra com água.





Em seguida, coloque na água as fatias de limão.





O limão é importante para retirar gases que ficam dentro dos grãos.





Deixe de molho por uma hora.





Atenção: não ultrapasse duas horas, pois o processo pode dar errado e o feijão derreter.





Depois do período de molho, coe, a fim de retirar as fatias do limão e a água.





Agora, coloque o feijão na panela de pressão com nova água.





Pique a cebola em pedacinhos bem pequenos e acrescente na panela.





Junte o sal e mexa.





Basta deixar a panela por apenas 15 minutos.





Depois de pegar a pressão, os grãos estarão macios, mas ao mesmo tempo firmes, bem cozidos e com um caldo delicioso.





Neste processo, você economizou, em média, mais de 40 minutos de gás ligado.





Benefícios do feijão





O feijão é um dos alimentos mais ricos em ferro, nutriente essencial para manter nossa imunidade alta e para prevenir a anemia.





Esse saboroso grão contém fibras e faz muito bem para o coração.





Pode ser consumido todos os dias.





Para adultos, a quantidade diária recomendada são duas a três conchas.





(CURA PELA NATUREZA)