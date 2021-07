"Um deles é parlamentar", diz Joice sobre suspeito de agressão

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou que, dentre as duas pessoas suspeitas do ataque que teria sofrido em sua casa, uma delas é um parlamentar. Sem citar nomes, a deputada disse que grande parte de seus desafetos é do “governo Bolsonaro atualmente”.





– Eu tenho uma suspeita e passei para a Depol [Departamento de Polícia Legislativa] o nome de uma pessoa, um grande desafeto político, que tem acesso a esse bloco [o prédio onde vive em Brasília] de maneira muito fácil. Passei dois nomes, na verdade – afirmou Joice, ao lado do marido em entrevista coletiva neste domingo (25).





Além dos dois órgãos, Joice afirmou também ter apresentado suas suspeitas ao Ministério Público Federal e à Polícia Civil de São Paulo, que, segundo ela, já investiga ameaças anteriores recebidas por ela.





De acordo com a parlamentar, um dos suspeitos tem fácil acesso ao prédio que ela ocupa em Brasília, e outro já mandou alguns “recados pesados” publicamente.





– Eu sei que um deles [dos suspeitos] tem acesso muito fácil ao prédio. E o outro tem acesso muito fácil aonde quer que ele queira […]O outro é um desafeto que já me mandou alguns recados um pouco pesados e recentemente eu dei uma entrevista em outro estado brasileiro, fazendo críticas muito duras a essa pessoa – declarou.





De acordo com a parlamentar, o suposto ataque que sofrera não é “coisa de amador”.





– Se alguém entrou aqui, não foi coisa de amador. É coisa de profissional – afirmou Joice. (Pleno News)