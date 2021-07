UNINTA anuncia retorno das aulas presenciais em agosto

Após um ano e meio de desafios e aprendizados em decorrência da pandemia, o Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia que o retorno de todas as suas atividades presenciais acontecerá no dia 02 de agosto, data que marca o início do semestre 2021.2. Veteranos e calouros poderão assistir aulas presenciais, com a segurança dos protocolos sanitários adotados pela instituição.





Ao longo do período de pandemia, o UNINTA mobilizou todos os colaboradores e docentes na estruturação de um novo modelo de atividades virtuais, a fim de manter as aulas de todos os seus estudantes, mantendo a já tradicional qualidade da instituição. Dessa forma, os alunos puderam dar continuidade aos seus estudos, com respeito ao calendário acadêmico, sem prejuízos ou atrasos de semestre, de forma síncrona, mantendo a interação com professores e colegas.





Através de uma comissão interna de biossegurança, foi criado e executado um protocolo rígido para toda a instituição. Por sua efetividade, o plano foi amplamente divulgado e se tornou o modelo utilizado em dezenas de escolas do Ceará e também nos Hemocentros do estado, atestando mais uma vez o comprometimento do UNINTA em dividir conhecimento com sua comunidade.









Funcionamento da instituição





Neste primeiro momento de retorno, os alunos poderão escolher, no ato da matrícula, se desejam voltar para as aulas presenciais ou se desejam permanecer no ensino síncrono, mantendo-se desta forma ao longo de todo o semestre.





Funcionarão presencialmente todos os setores técnico-administrativos, bem como as atividades acadêmicas, aulas teóricas, práticas e estágios.