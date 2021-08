Alexandre de Moraes diz que STF entrou no modo “bateu, levou"

O ministro Alexandre de Moraes recebeu na sede do Supremo Tribunal Federal, na terça-feira (23), senadores que participam da CPI da Covid, como Omar Aziz, Randolfe Rodrigues, Renan Calheiros, Eliziane Gama e Humberto Costa. Durante o encontro, Moraes recebeu a solidariedade dos parlamentares, após pedido de impeachment contra ele feito pelo presidente Jair Bolsonaro.





De acordo com a coluna de Lauro Jardim, no Jornal O Globo, o ministro do STF procurou “tranquilizar” os senadores, garantindo-lhes que não haverá ruptura institucional. No entanto, o STF entrou no modo “bateu, levou” e não vai mais admitir “os arroubos golpistas de Bolsonaro”.





Senadores se mostraram preocupados com as manifestações do dia 7 de setembro, em favor do governo Bolsonaro. A movimentação de policiais militares na organização dos atos teriam aumentado a preocupação. Moraes, que é ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, afirmou que está em contato com titulares das pastas nos estados. (Pleno News)