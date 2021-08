Campanha para reabertura do Restaurante Popular de Sobral segue pelas ruas da cidade

A campanha “Queremos nosso restaurante popular de volta” tem por objetivo principal sensibilizar Poderes Legislativo e Executivo, para reativar as atividades de alimentação para milhares de pessoas de baixa renda.





Na opinião de seus frequentadores, a Prefeitura de Sobral, tem condições sim de retomar as atividades do Restaurante Popular seguido todas as normas de segurança de combate a covid-19.





O restaurante encontra-se fechado há mais de 1 ano. “Está fazendo falta a inúmeros sobralenses, tendo em vista, principalmente, o acúmulo de desempregados e o alto preço dos alimentos, ambos fenômenos vividos seriamente nos últimos tempos.” Destaca o idealizado da campanha, radialista e ex-vereador Ivan Frota.





“Em Fortaleza, o Restaurante Popular não fechou, adaptando seu funcionamento por meio da entregas de quentinhas, concedidas gratuitamente à população”, se reportou Ivan Frota.





(Wilson Gomes)