Chefes de organizações criminosas são presos pela Polícia Civil do Ceará

Dando continuidade às ações de desarticulação de grupos criminosos por meio das capturas das principais chefias, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou duas operações que resultaram nas prisões de cinco pessoas. Entre elas, três integrantes com funções estratégicas nos grupos criminosos. As ofensivas policiais foram realizadas em Fortaleza, Aquiraz e Boa Viagem.





A primeira operação, realizada nas últimas terça (3) e quarta-feira (4), resultou na prisão de um homem e uma mulher, ambos subordinados a Paulo Diego da Silva Araújo, o “Dino”, indivíduo que figurava no Programa Estadual de Recompensas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). “Dino” foi preso em maio deste ano em São Paulo. As capturas ocorreram em Aquiraz e Boa Viagem.





Já a segunda operação foi realizada na manhã de hoje (5), na Comunidade do Pôr do Sol, em Messejana, Fortaleza. Na ação, três pessoas foram capturadas, entre elas o chefe do tráfico de drogas na região. (CN7)