Covid: Brasil registra menor média de mortes desde janeiro

Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil registrou 903 mortes por Covid-19 e 30.671 novos casos da doença em 24 horas.





Nesta quarta-feira (25), a média móvel do número de mortos registrada foi de 712. O número indica a menor média desde 7 de janeiro deste ano.





No total, 576.645 pessoas já morreram e 20.645.537 foram infectadas pelo novo coronavírus desde fevereiro do ano passado.





Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde informou que, a partir do dia 15 de setembro, será aplicada uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas (transplantadas recentemente, com câncer, queimaduras graves etc), que tenham tomado a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses. (Pleno News)