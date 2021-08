DOIS HOMENS SÃO MORTOS A TIROS EM UM BAR NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA

De acordo com informações que o dono do estabelecimento passou a PM, as vítimas estavam em companhia de alguns indivíduos quando ocorreu alguns disparos. Quando ele saiu para ver o que tinha acontecido, já encontrou as vítimas em óbito e os demais haviam deixado o local.





Próximo aos corpos a Polícia encontrou pelo menos sete cápsulas de pistola calibre .40. As vítimas foram identificadas como José Antônio Gomes de Mesquita Filho, 22 anos e Antônio Marcus Marques de Sousa, que tinha apenas 18 anos.





Equipes da Força Tática realizam diligências na região em busca de capturar os envolvidos no duplo homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)