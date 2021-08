Dois são presos por policiais do RAIO em Sobral após série de assaltos na cidade

Em uma rápida ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) dois suspeitos de roubo foram presos com um revólver calibre 32 municiado, celulares e objetos pessoais das vítimas. O fato aconteceu em Sobral/CE.





Policiais Militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) receberam informações que um carro Corsa, de cor prata, com dois indivíduos estava sendo utilizado para a prática de assaltos no bairro Pe. Ibiapina. Prontamente, foram realizadas diligências e o veículo foi localizado. Na vistoria, os materiais foram encontrados.





Jorge Alves de Sousa, de 20 anos e Reginaldo de Sousa Mesquita, de 32 anos, foram presos em flagrante e levados à Delegacia Regional de Sobral. Na unidade de polícia judiciária, eles foram autuados por roubo e porte ilegal de arma de fogo.





(Assessoria de Imprensa da PM)