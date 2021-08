Ex-jogador do Vasco é preso por suposta participação em crimes

O ex-jogador Adriano Barbosa da Silva, o Adrianinho, de 34 anos, foi preso neste domingo (15), em Maceió (AL), por suspeita de cometer assaltos vestido de policial civil em cidades do interior alagoano. A informação foi confirmada pela Divisão Especial de Investigações e Capturas do estado. Adrianinho já atuou no Vasco da Gama.





De acordo com as informações repassadas até o momento, o jogador e outros dois suspeitos foram presos e encaminhados para a sede da Deic, onde foram ouvidos e encaminhados ao sistema prisional alagoano. As prisões aconteceram em cumprimento a três mandados de prisão temporária em Maceió e em Barra de São Miguel (AL).





Adrianinho, como ficou conhecido em Alagoas, teve uma carreira de pouca expressão. Revelado na equipe sub-20 do Vasco, em 2005, ele permaneceu em São Januário até 2008, quando foi contratado pelo CRB, de Alagoas. No estado, ele passou também pelo tradicional CSA. O ex-atleta se aposentou em 2018.





De acordo com o delegado Gustavo Xavier, que apura o caso, Adrianinho também é investigado pela prática de outros crimes, inclusive de homicídio. (Pleno News)