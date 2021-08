FIM DOS TEMPOS: Pai oferece dinheiro e até celular para a filha em troca de sexo

Um print que circula nas redes sociais e que chocou internautas na última terça-feira, 17 de agosto, mostra um pai suspostamente oferecendo dinheiro para a filha em troca de sexo com ela. O caso aconteceu no estado de São Paulo.





Na conversa, o pai chega a implorar para ter relações sexuais com a própria filha, que nega não querer ir para cama com ele. “Por favor, eu quero uma vez e não te peço mais nada, esquece que eu sou parente seu, pense no que você tem a ganhar”, diz o pai em uma parte do texto.





Em outro trecho da conversa, o pai chega a prometer que daria um celular para a filha se ela mostrasse as partes intimas para ele. O caso segue sendo investigado pela polícia de São Paulo.





As informações são do portal CM7