HOMEM É ALVEJADO A TIROS NA ZONA RURAL DE UBAJARA

Um homem de 23 anos foi alvejado a tiros na noite do sábado (14), na localidade de Suminário, zona rural de Ubajara. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20h30, sendo a vítima identificada como Daniel dos Santos Silva. Ele conduzia uma bicicleta pela estrada que dá acesso ao distrito de Jaburuna quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta modelo Honda Pop. A dupla efetuou vários disparos de arma de fogo, atingindo a vítima com quatro perfurações e depois fugiram. Não há informações da motivação do crime.





Daniel foi socorrido por uma ambulância para o hospital local e posteriormente transferido em estado grave para atendimento em Sobral.





Equipes da Força Tática e Raio realizam diligências na região em busca de capturar os criminosos.





(Ibiapaba 24 horas)