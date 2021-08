Infectado pela variante delta teve contato com outros quatro moradores de Sobral

Quatro pessoas são monitoradas após contato próximo com um dos infectados cearenses pela variante delta do coronavírus. O caso em questão está situado em Sobral, na região norte do Ceará. Conforme a secretaria de Saúde do município, as interações aconteceram durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Os primeiros casos da variante indiana no Ceará foram confirmados nesta quinta-feira (29), sendo outros dois em Fortaleza e um em Caucaia.





Todos os outros quatro monitorados que tiveram contato com o homem já confirmado com a variante delta moram em Sobral, mas a aproximação entre eles aconteceu durante viagem ao Rio de Janeiro. A Prefeitura de Sobral garante que os quatro estão sendo observados conforme os protocolos de segurança em saúde vigentes.





Desde que houve a confirmação de que quatro pessoas desembarcaram no Ceará infectadas pela variante delta, a Secretaria Estadual da Saúde informou que elas eram moradoras de Fortaleza (2), Caucaia e Itapipoca. A Secretaria de Saúde de Sobral, contudo, informou que a pessoa de Itapipoca possui residências em ambos os municípios, mas preferiu cumprir a quarentena em Sobral. Até esta quinta-feira (29), ele havia apresentado dor de garganta.





O órgão informa ainda que o jovem de 26 anos evolui bem clinicamente e está cumprindo isolamento domiciliar, sendo monitorado pelas equipes das vigilâncias Epidemiológica e Sanitária do município. Os contatos familiares também estão cumprindo isolamento e seguem em monitoramento, aguardando resultados de exames.





(G1/CE)