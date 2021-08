Integrante do PCC é decapitado em frente ao pai no Mato Grosso

Um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi decapitado na frente do pai, nesta quinta-feira (5), em Tangará da Serra, a 240 km de Cuiabá (MT). Após cortarem a cabeça de José Claudeson de Souza Silva, de 25 anos, três homens colocaram o membro dentro de uma mochila e fugiram. A Polícia Civil de Tangará da Serra está a frente do caso e suspeita que os homens envolvidos estivessem cumprindo ordem do Comando Vermelho.





José era natural do Alagoas. Seu pai contou aos policiais que eles estavam em uma construção quando foram surpreendidos pelo trio. Os homens perguntaram “quem era Brito” e , após a identificação, cometeram o assassinato. Brito seria o nome “de batismo” de José dentro do PCC.





Por volta da 13h30, a polícia foi acionada e chegando ao local, encontraram o corpo da vítima dentro da construção, sem a cabeça. Os suspeitos foram identificados como Carlos Miranda, Wallyson Grunevald Moreira e Layson Hutysan Alaves do Nascimento. Até o momento, ninguém foi capturado. (Pleno News)