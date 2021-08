Jovem é presa por matar namorado em Itatira. A vítima era policial militar

Foi presa na tarde deste domingo, a jovem Maria Amanda Sousa Alves, de 20 anos. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, Maria Amanda foi conduzida até a Delegacia Regional de Polícia Cívil de Canindé, para prestar esclarecimentos a cerca da morte do Policial Militar José Edilarne Ferreira, fato este ocorrido em Itatira, na madrugada de domingo.





Inicialmente a morte do Policial Militar, foi tratada como suicídio, onde a própria namorada em seu primeiro depoimento informou que ela estava em casa e ele teria ligado pra mesma ir pra casa dele e ao chegar na residência do Militar eles teriam discutido no quarto e ele foi pra sala, logo em seguida ela escutou um disparo de arma de fogo, e ao chegar no local ele estava baleado na cabeça, a mesma se desesperou e saiu correndo em busca de ajuda.





Porém com as investigações da Polícia Cívil, surgiu a informação que o disparo foi efetuado por Maria Amanda, fato este confessado pela jovem durante a realização de seu depoimento a autoridade policial.





A mesma foi presa e Autuada em Flagrante por Homicídio, Inquérito N° 432 393/2021 Art. 121 par 2, inciso II e IV. Após os procedimentos Maria Amanda foi transferida para uma unidade prisional na região metropolitana de Fortaleza.





(Wellington Lima)